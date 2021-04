Calciomercato Juventus, bomba in attacco: 50 milioni

Calciomercato Juventus, prende corpo una pista su tutte per l’attacco bianconero: servono però 50 milioni per mettere a segno il colpo

Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata. Tutti gli attaccanti della Juventus sono fortemente in bilico per la prossima stagione. Ma a prescindere da quale sarà il loro destino, i bianconeri sono al lavoro sul mercato per rinforzi importanti in prima linea. Rendimento offensivo troppo a singhiozzo quest’anno, occorre un attaccante capace di trovare la porta con continuità.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Morata | Fronte caldo con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, Ancelotti apre alla cessione di Kean: richiesta monstre

I riflettori si sono accesi da tempo su un possibile ritorno di Moise Kean, lasciato andare due anni fa in ossequio al bilancio ma che adesso, al Psg, ha trovato finalmente la sua dimensione ed è esploso. I suoi 17 gol stagionali fin qui non lasciano indifferente nessuno. Né i francesi, che vorrebbero confermarlo, né tantomeno la Juventus. Ma neanche l’Everton, proprietario del suo cartellino. A fine stagione, si dovrà discutere del suo futuro, non essendo stato stabilito in estate un accordo specifico per il riscatto di Kean da parte del Psg. L’attaccante non aveva avuto un gran feeling con Ancelotti lo scorso anno, il tecnico però è consapevole di quanto il suo valore sia cresciuto. Sia tecnicamente che economicamente. Dunque, a fronte di una giusta offerta, può essere lasciato andare. Secondo ‘Rmc Sport’, la cifra fissata dai Toffees è di ben 50 milioni di euro. Una richiesta abbastanza elevata, da capire se Psg e Juve intenderanno assecondarla. Con i bianconeri che potrebbero tentare l’inserimento di qualche contropartita come Rabiot e Ramsey per abbassare l’importo cash.