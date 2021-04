Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su un attaccante del Barcellona anche di recente accostato ai bianconeri. Il suo futuro potrebbe essere in Premier

Nel mirino della Juventus e accostato di recente ai bianconeri nell’ambito di un clamoroso scambio con Paulo Dybala, il futuro di Ousmane Dembele potrebbe davvero non essere al Barcellona. Già, ma nemmeno a Torino, stando perlmeno alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Indiscrezioni che danno il 23enne francese, autentico flop in Catalogna anche a causa di una lunga serie di problemi fisici, in direzione Premier.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Buffon decide a breve il suo futuro: c’è già un’offerta

Calciomercato Juventus, niente Dembele: le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro Szczesny: le ultime

Secondo ‘fichajes.net’, su Dembele è ripiombato il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico dei ‘Reds’ è molto interessato all’ex Rennes come sostituto di Mane, il quale può decidere di partire nella prossima sessione di calciomercato. Dembele non ha ancora rinnovato il contratto col Barça (ma un’offerta è stata fatta), in scadenza fra appena un anno, un assist per il club inglese che evidentemente non intende svenarsi per il cartellino del classe ’97 di Vernon, autore quest’anno di 10 gol e 4 assist.