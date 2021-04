Calciomercato Juventus, Simeone vuole Bentancur | Le cifre

Il ‘Cholo’ Simeone punta un titolare della Juventus: l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. Tutte le cifre e i dettagli

È stata una stagione ben al di sotto le aspettative anche per Rodrigo Bentancur in casa Juventus. L’errore commesso in Champions League contro il Porto, in particolare, pesa come un macigno sull’annata del centrocampista uruguaiano. Tuttavia, il classe 1997 si sta ritrovando e nelle ultime uscite ha convinto Pirlo. Il giocatore si è ripreso un posto da titolare e sembra aver ritrovato fiducia e convinzione. In ogni caso, l’ex Boca Juniors non è tra gli incedibili del club bianconero e dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo al suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, bivio Cavani: giorni decisivi

Calciomercato Juventus, Simeone punta Bentancur | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, quello di Bentancur è il primo nome richiesto da Simeone in caso di addio di Saul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid continua ad essere accostato a diversi top club europei, Manchester United su tutti, e per la sua eventuale successione il ‘Cholo’ avrebbe fatto proprio il nome del giocatore bianconero. Il 23enne è in scadenza di contratto nel 2024 con la Juve e, stando al portale, valutato circa 40 milioni di euro. Il club bianconero è insomma avvertito: l’Atletico Madrid potrebbe fare sul serio per Bentancur. Staremo a vedere.