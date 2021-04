L’exploit di Nicolò Barella all’Inter ha inevitabilmente attirato le mire di alcuni tra i maggiori club europei. Dalla Spagna lanciano l’assalto

Luka Modric ha recentemente anticipato che rinnoverà il suo contratto col Real Madrid, legandosi indissolubilmente al club spagnolo fino al termine della sua carriera. Una grande notizia, senza dubbio, per tutti i tifosi dei ‘blancos’ che invece dovrebbero salutare i vari Sergio Ramos e Lucas Vazquez al termine della stagione. Il regista croato è invece ancora al centro del progetto del Real, club nel quale ha vinto tutto sia a livello di squadra che individuale, col picco massimo del Pallone d’oro nel 2018. Modric è infatti uno dei calciatori più importanti della storia della società iberica, ma come tutti non è eterno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, due nuove piste per l’attacco di Conte

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, cavalli di ritorno in Serie A | Kean e Pogba incendiano il mercato

Calciomercato Inter, Barella erede di Hakimi: assalto Real Madrid

Per quanto Modric sia ancora indiscutibile all’interno dello scacchiere tattico di Zinedine Zidane, l’età avanza e il fisico non potrà di certo reggere in eterno a questi livelli. Per questi motivi, secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’, il Real sarebbe a caccia di un erede del croato. A questo proposito il portale spagnolo fa il nome di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter che in breve tempo è entrato di diritto nel cuore dei tifosi. In quasi due anni alla corte di Conte il mediano ex Cagliari ha visto crescere esponenzialmente il proprio valore tecnico ed economico, attirando inevitabilmente l’attenzione di diversi top club europei. Dalle parti di Madrid rivedono proprio in Barella un calciatore in grado, seppur con caratteristiche differenti, di raccogliere la pesante eredità di Modric. A 24 anni ha ancora molti margini di miglioramento, ma non si tratterebbe di un affare economico per il Real che potrebbe mettere sul piatto Hakimi, già all’Inter ma con un pagamento ancora da portare del tutto a termine, oltre ad una parte cash. Una sorta di ‘scambio’ virtuale per tentare il grande colpo dal club di Suning.