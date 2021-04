A meno di un’ora dal fischio d’inizio di Roma-Ajax, i tifosi giallorossi hanno caricato la squadra a Trigoria e fuori dallo stadio Olimpico

C’è tanta carica in vista di Roma-Ajax. I tifosi giallorossi sentono l’odore dell’impresa dopo il 2-1 dell’andata. Questa sera all’Olimpico basterà pareggiare per agguantare una semifinale di Europa League che in una stagione dalle mille incertezze e problemi sarebbe oro colato. L’attesa è tante, il popolo romanista ci crede, per quella che secondo Fonseca è la “partita più importante dell’anno”. A Trigoria i tifosi hanno caricato la squadra accompagnando il pullman con cori e fumogeni fuori dal centro sportivo.

Poi un altro gruppetto di sostenitori ha atteso l’arrivo dei giocatori all’Olimpico per dare l’ultimo slancio alla squadra di Fonseca. Il tutto, ovviamente, monitorato dalle forze dell’ordine in gran numero e in tenuta anti-sommossa.