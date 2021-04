Serie A, sette società chiedono le dimissioni di Dal Pino | La situazione

Partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. La situazione

Sono ore estremamente calde in Lega Serie A con ben sette club del massimo campionato italiano, che avrebbero formalizzato un atto di sfiducia nei confronti del presidente Paolo Dal Pino. A rivelarlo ‘Il Sole 24 ore’ secondo cui sarebbe partita dunque una richiesta formale di dimissioni per il numero uno della Lega Serie A. Nello specifico la lettera in questione richiede a Dal Pino di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui, mentre una seconda lettera ipotizza una denuncia per cattiva gestione.

La testata evidenzia inoltre come la lettera dallo studio Chiomenti, per conto delle società, chieda anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti e fondi. I sette club di Serie A in questione sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona, ovvero coloro che si sono dichiarate contrarie all’ingresso della cordata composta da Cvc, Advent e Fsi, oltre che sulla questione legata ai diritti Tv. In merito a questa seconda tematica il dito delle società è puntato sui mesi di ‘colpevole ritardo’ relativi all’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 a Dazn, a causa di quella che viene bollata come volontà di condizionare la procedura. Una situazione che stando ai 7 club potrebbe anche portare a risvolti negativi sull’assegnazione del pacchetto 2.