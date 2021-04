Roma-Ajax, Veretout: “Siamo felici, Fonseca ci ha dato tanto”

Le parole del centrocampista della Roma Veretout dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ajax grazie al gol di Dzeko

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la conquista della semifinale di Europa League. I giallorossi sfideranno il Manchester United grazie all’1-1 conquistato contro l’Ajax. Di seguito, le parole del francese: “Stasera lo sapevamo che l’Ajax veniva qui per la qualificazione. Abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo, possiamo migliorare offensivamente. Ma con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose. E’ una grande gioia per la città e per i tifosi, dobbiamo rimanere tranquilli, ma stasera siamo contenti della qualificazione”.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Ajax, Fonseca: “Dzeko sta benissimo” | Annuncio sul futuro

Su Fonseca – “All’Ajax piace giocare tra le linee, il mister ci ha chiesto di essere corti. Abbiamo fatto bene su quest’aspetto, loro sono andati sulle corsie e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Siamo un gruppo forte e siamo felici per la vittoria. Fonseca ci dà tanto. Ci ha dato il coraggio per affrontare questo match e anche tanti consigli utili mentre eravamo in campo”.