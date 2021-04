Roma-Ajax, annullato il raddoppio di Tadic dal VAR: ecco cosa è successo

Tadic aveva portato l’Ajax in vantaggio di due gol contro la Roma, l’intervento del VAR ha annullato il raddoppio: ecco perché

Nel secondo tempo del match dell’Olimpico l’Ajax è scesa in campo con grande determinazione. Al 50′ è arrivato l’1-0 del giovane Brobbey, che ha anticipato i difensori giallorossi e ha battuto Pau Lopez con uno scavetto. Gli olandesi, poi, avevano trovato anche il raddoppio con Dusan Tadic, ma l’intervento del VAR ha annullato tutto perché è stato ravvisato un fallo di Tagliafico ai danni di Mkhitaryan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Una situazione che, fino a qualche settimana fa, non avrebbe visto il VAR intervenire perché il contatto tra l’argentino e l’armeno era stato visto e giudicato in campo da parte del Direttore di gara. Nelle ultime settimane, però, sta cambiando l’uso del VAR anche a livello europeo, avvicinandosi sempre di più ad una vera e propria moviola in campo. In ogni caso, tira un sospiro di sollievo Fonseca: la Roma avrebbe dovuto recuperare due gol di svantaggio ed il passaggio del turno si sarebbe complicato notevolmente.