Caccia al passaggio del turno per la Roma di Paulo Fonseca che punta a raggiungere le semifinali di Europa League. Le probabili formazioni

Obiettivo semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, che questa sera ospiterà all’Olimpico l‘Ajax per la gara di ritorno valida per i quarti di finale della seconda competizione continentale. Forti del successo raccolto in Olanda per 2-1, i giallorossi potranno gestire un leggero vantaggio nei 90 minuti di oggi, ai quali la Roma arriva peraltro dalla vittoria casalinga contro il Bologna in campionato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Turnover in Serie A per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla partita contro l’Ajax: era questo lo scopo di Fonseca. Il tecnico portoghese questa sera dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-2-1 confermando il terzetto difensivo composto da Mancini, Cristante e Ibanez, mentre con Spinazzola out in fascia ci dovrebbe essere il giovane Calafiori a sinistra, con Karsdorp a destra. Importante in attacco il rientro di Mkhitaryan dal 1′ minuto alle spalle di Dzeko, insieme a Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Kardsorp, Veretour, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.