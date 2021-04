Roma-Ajax, Pau Lopez nel mirino | "Serve un nuovo portiere"

Diverse critiche ricevute da Pau Lopez durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax

La Roma sta disputando il ritorno della sfida contro l’Ajax dei quarti di finale allo stadio Olimpico. La squadra di Erik ten Hag sta avendo in mano il gioco, anche per il risultato dell’andata, che induce l’Ajax ad attaccare. E se pressati, alcuni elementi giallorossi vanno in difficoltà: è il caso di Pau Lopez, protagonista in negativo con un passaggio sbagliato. Il pallone è infatti finito sui piedi di Antony.

Roma-Ajax, tante critiche per Pau Lopez

Antony, dopo aver conquistato il pallone nei pressi della porta della Roma, ha servito Davy Klaassen. Il tiro a botta sicura del trequartista dell’Ajax è stato salvato da Amadou Diawara. Ma i tifosi della squadra di Fonseca hanno preso di mira Pau Lopez, colpevole di aver concesso l’occasione agli olandesi. Di seguito, alcuni tweet:

Pau Lopez voleva a tutti i costi essere protagonista anche questa sera, in negativo però #RomaAjax — Giorgia (@orgiagi) April 15, 2021

Alla Roma serve urgentemente un portiere. #RomaAjax — OCIREDEF (@LoconteFederico) April 15, 2021

Manco negli anni 40′ i portieri aveno i piedi di Pau Lopez — Jio (@JioH501) April 15, 2021

Insulti pesanti 2021: sei più brutto de un rinvio de Pau Lopez #RomaAjax — Marcello N (@MarcelloN12) April 15, 2021