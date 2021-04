Roma-Ajax, infortunio per Klaiber | Sostituzione immediata

Sfortunato ten Hag, che dopo 20′ di Roma-Ajax perde Klaiber per infortunio: al suo posto subito dentro Schuurs

Inizio in salita per la compagine di Erik ten Hag. All’Olimpico, con la sconfitta per 2-1 dell’andata da recuperare, si ferma subito Sean Klaiber per un infortunio muscolare: al suo posto è entrato il giovane Perr Schuurs. Il terzino olandese, nei 22′ trascorsi in campo, era sembrato in grande sofferenza nei confronti di Edin Dzeko e compagni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sorride, invece, Paulo Fonseca: l’uscita forzata di Klaiber ha già tolto un cambio, e quindi una possibile soluzione, al suo collega olandese. La sfida tra Roma e Ajax, valida per conquistare le semifinali di Europa League, in ogni caso resta apertissima e dall’esito incerto.