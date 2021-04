Roma-Ajax, altra tegola per Fonseca | Infortunio per Calafiori

Tegola per Fonseca in Roma-Ajax, si ferma per infortunio Riccardo Calafiori: al suo posto è entrato Davide Santon

Pessime notizie per Paulo Fonseca. Dopo il pareggio di Edin Dzeko, fondamentale per il passaggio del turno contro l’Ajax, il tecnico portoghese ha perso per infortunio Riccardo Calafiori. L’esterno giallorosso ha sentito un dolore alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Al posto di Calafiori, autore di un’ottima prova, Fonseca ha inserito in campo Gonzalo Villar. Nei prossimi giorni la Roma effettuerà controlli più approfonditi su Calafiori e darà un responso sull’entità dell’infortunio.