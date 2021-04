Arrivano le parole di Erik ten Hag nel prepartita di Roma-Ajax: l’allenatore della squadra ajacide si è soffermato anche su Stekelenburg

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima del match di Europa League contro la Roma: “Errori da non ripetere? Bisogna sfruttare le occasioni, all’andata abbiamo creato tanto e in tante occasioni non siamo stati bravi nel concretizzare. Abbiamo anche commesso qualche errore difensivo, ma stasera abbiamo l’opportunità per riscattarci”.

Sulla partita d’andata – “La settimana scorsa abbiamo difeso bene, contenendo le ripartenze della Roma, che infatti ha segnato su calcio di rigore e corner”.

Su Stekelenburg – “E’ un ragazzo di grande esperienza, sta facendo un gran lavoro e garantisce un’ottima organizzazione alla squadra. E’ molto affidabile”.