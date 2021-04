Dopo il passaggio del turno della Roma contro l’Ajax, Riccardo Calafiori ha rivelato: “Assist? Ho provato la giocata e mi è andata bene”

Uno dei migliori in campo nella sfida che ha proiettato la Roma nelle prime quattro dell’Europa League è stato Riccardo Calafiori. Nonostante l’infortunio, infatti, l’esterno giallorosso contro l’Ajax ha giocato molto bene ed è stato decisivo in occasione del gol di Edin Dzeko. Calafiori ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, commentando la partita ed il passaggio del turno ottenuto dagli uomini di Fonseca. In primis, ha voluto rassicurare sulle sue condizioni: “Sto bene, ormai sono abituato. È il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio, ma sicuramente non è una lesione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Riguardo al futuro e, nello specifico, alla prossima stagione ha aggiunto: “Sono valutazioni che farò più avanti. Ora penso ad andare avanti in questa competizione, con la mia squadra. Spinazzola è fortissimo, io ce la metto tutta e poi vedremo… (ndr ride)”. Infine, una battuta sui compagni e sulla cavalcata che ha portato al gol di Dzeko: “I compagni mi sono stati vicino e mi hanno aiutato moltissimo. All’inizio non devi strafare e, poi, quando ho trovato maggiore sicurezza ho provato la giocata e mi è andata bene”.