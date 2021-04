Roma-Ajax, ammonizione e squalifica | Mancini salterà lo United

La Roma pareggia con l’Ajax e raggiunge le semifinali: contro lo United Fonseca non potrà avere Mancini, che sarà squalificato

Può esultare Paulo Fonseca, con i giallorossi che si sono guadagnati il passaggio del turno e la conquista della semifinale di Europa League. Il pareggio per 1-1 contro l’Ajax, infatti, permette alla Roma di raggiungere il Manchester United in semifinale. Il tecnico lusitano, però, avrà anche diversi problemi da affrontare. Contro gli olandesi, infatti, è stato ammonito Gianluca Mancini: l’ex Atalanta era diffidato e, quindi, salterà la gara di andata contro i ‘Red Devils’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Oltre a Mancini, poi, sono stati ammoniti anche Cristante e Dzeko nel finale. Paulo Fonseca, per evitare pericoli, ha sostituito l’attaccante bosniaco subito dopo il cartellino giallo ricevuto. Al posto dell’ex City è entrato Borja Mayoral. A nulla, invece, è valso il gol di Brobbey: in semifinale ci va la Roma.