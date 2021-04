PAGELLE E TABELLINO ROMA-AJAX: Dzeko salvavita, Cristante trema

Pagelle e tabellino di Roma-Ajax, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2020/21

Roma

Pau Lopez 5: quando tocca palla con i piedi Pau Lopez, un Neuer smette di giocare a pallone. Nel primo tempo rischia di riaprire lui la qualificazione, ma ringrazia la poca cattiveria degli avversari.

Mancini 6: meno brillante del solito nelle ultime partite, ma è più che comprensibile. Poi cerca di marcare a uomo al massimo, di mordere le caviglie, alla fine è sempre prezioso. Chiude in affanno, ma tiene con le unghie e con i denti. Anche se quall’ammonizione pesa come un macigno.

Cristante 5: gli svarioni non mancano mai sin dall’inizio, ma nel primo tempo regge. Il gol di Brobbey gli toglie ogni sicurezza, anche perché ha più di qualche colpa. Tanta apprensione in area quando capita il pallone dalle sue parti.

Ibanez 6,5: alterna qualche svarione a chiusure importanti, in marcatura va a chiudere qualche falla lasciata da Calafiori. In generale è il migliore della difesa.

Karsdorp 6: resta bloccato nella propria metà campo con l’intento preciso di limitare Neres. Gioca una partita positiva nel complesso.

Diawara 6: gioca toccando pochissimi palloni, va solo in pressione e nel primo tempo funziona. Però ci vuole altro stasera, un qualcosa in più che non riesce a dare. Un po’ in affanno nel rincorrere, ma non è colpa sua. In alcuni frangenti è comunque preziosissimo.

Veretout 5,5: il guardalinee gli annulla il gol del vantaggio per un fuorigioco netto, ma l’azione era stata bellissima e partita da lui. Non al meglio, chiude da esterno.

Calafiori 6: molto in difficoltà contro Antony, come in realtà abbastanza preventivabile. Soffre parecchio l’uno contro uno, si fa scappare ogni tanto l’uomo e rischia nel contatto su Tadic, ma non c’era comunque rigore. Ha il grande merito di puntare Timber e crederci sul gol di Dzeko, con anche qualche fose di fortuna. Dall’80′ Villar sv

Mkhitaryan 6: non può essere ovviamente al top, nel primo tempo sbaglia nella gestione di qualche pallone. Manca l’esplosività fisica, non preciso e lucido. A campo aperto le cose migliorano nel secondo tempo, inftti mette lo zampino sul contropiede dell’1-1. Dall’86’ Pedro sv

Pellegrini 6,5: brucia subito un’occasione importantissima, liberandosi alla grande per il tiro ma poi tira uno straccio bagnato a Stekelenburg e lo grazia. Poi gestisce bene qualche pallone, ma non brilla particolarmente negli ultimi metri. Nella ripresa suona la carica e finisce tra i migliori.

Dzeko 7: parte alla grande, sta bene fisicamente e tiene tanti e tanti palloni, ha un altro peso rispetto a Mayoral. Poi sparisce, va in difficoltà ma è nel posto giusto al momento giusto e segna un vitale. Non tanto per il risultato in sé per sé quanto per il peso psicologico. Dall’80′ Mayoral 6: tiene diversi palloni, battaglia ed entra con la testa bene in partita.

All.: Paulo Fonseca 6,5: rinuncia a giocare da subito, soprattutto a causa delle assenze che lo condizionano in maniera importante. Ha una buona dose di fortuna nelle due partite, però il tabellone del’Uefa dice che la Roma è in semifinale.

Ajax

Stekelenburg 6: praticamente inoperoso, anche sul gol non può nulla.

Klaiber 5,5: gioca solo 22 minuti, a dir la verità non granché. Dal 22′ Schuurs 6: controlla senza problemi. Dall’82’ Idrissi sv

J. Timber 5,5: in termini di qualità tanta roba, nella ripresa sale in cattedra, senza essere in realtà mai messo alla prova in fase difensiva. Sull’unica azione perde l’equilibrio in area e spalanca la porta a Calafiori.

Martinez 6,5: giocatore superiore, poco da dire. Quando gestisce il pallone ha una personalità e una qualità incredibili.

Tagliafico 5,5: così così nel primo tempo, ci fa vedere anche un pessimo fallo laterale. Poi migliora, la Roma non non sale più e lui riesce a tenere la linea alta.

Álvarez 5,5: a livello tecnico è quello più in difficoltà, si vede perfettamente al primo passaggio. Ha caratteristiche un po’ diverse, serve a fare a spallate con Veretout e Diawara. Dal 70′ Kudus 5: fa pochissimo.

Gravenberch 5,5: è in partita, si muove, si dà da fare anche se sembra mancare sempre qualcosa. Un po’ di cattiveria, di voglia di incidere. Sfortunato sul gol della Roma, dal momento che devia il pallone di Calafiori.

Klaassen 5: poco coinvolto nella manovra a differenza dell’andata. Dal gol della speranza a una prestazione un po’ opaca e anonima.

Antony 6: gioca in realtà un buon primo tempo dal punto di vista della pericolosità, però gli manca parecchio da quello della rifinitura e dell’ultimo passaggio. Ten Hag lo toglie addirittura all’intervallo, forse un po’ esagerato. Dal 46′ Brobbey 6,5: cambia totalmente la partita, segna praticamente subito e ha un altro paio di situazioni importanti. Anche se poi c’è da dire che un po’ si affievolisce.

Tadic 6: quando passa sulla sinistra è un’altra solfa. Trova il gol ma in fuorigioco, è uno di quelli più pericolosi.

Neres 5,5: Karsdorp lo limita abbastanza bene, però non offre grandi spunti. Dall’82’ Traore sv

All.: Erik ten Hag 5,5: l’Ajax gioca meglio rispetto all’andata, ma in ogni caso non c’è lucidità in area di rigore, manca l’immediatezza nell’andare verso la porta una volta riconquistato il pallone. Alla fine esce con più di qualche rammarico.

Arbitro: Taylor 6: ha bisogno del Var per gli unici due episodi dubbi della partita. Nel complesso una gara normale, senza grosse sbavature anche se alla fine interrompe un contropiede potenzialmente letale della Roma.

IL TABELLINO DI ROMA-AJAX 1-1

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (80′ Villar); Mkhitaryan (87′ Pedro), Pellegrini; Dzeko (80′ Mayoral).

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Ciervo, Darboe, Carles Perez

All.: Paulo Fonseca

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (22′ Schuurs 83′ Idrissi), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez (69′ Kudus), Gravenberch, Klaassen; Antony (45′ Brobbey), Tadic, Neres (83′ Traorè).

A disp.: Scherpen, Kotarski, Ekkelenkamp, Q. Timber, Kasanwirjo

All.: Erik ten Hag

Arbitro: Taylor

Assistenti: Beswick – Nunn

Quarto uomo: Coote

VAR: Attwell

AVAR: Tierney

Marcatori: 49′ Brobbey, 72′ Dzeko

NOTE Ammoniti: 44′ Ibanez, 67′ Veretout, 68′ Mancini, 78′ Dzeko, 86′ Cristante, 89′ Tagliafico, 92′ Martinez