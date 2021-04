Europa League, Roma-Ajax 1-1: Fonseca vola in semifinale

Un pareggio che ha un sapore molto dolce per Fonseca: la Roma batte l’Ajax in virtù del doppio confronto e vola in semifinale

Termina la sfida dell’Olimpico tra Roma e Ajax. Gioia per Paulo Fonseca ai quarti di finale di Europa League, anche in virtù dell’1-2 della sfida di andata. Erik ten Hag ha presentato la sua solita squadra, in grado di proporre un ottimo gioco e qualche pericolo verso la porta di Pau Lopez. Il portiere spagnolo, in particolare nel primo tempo, è stato protagonista di qualche sbavatura. Ma nella prima frazione di gioco, i giallorossi hanno tenuto bene in fase difensiva e portato negli spogliatoi lo 0-0.

Nella ripresa, con l’ingresso di Brobbey è cambiato il volto dell’Ajax: proprio il centravanti ha firmato il vantaggio ajacide sorprendendo Pau Lopez in uscita. I gol sarebbero anche due, considerando quello di Tadic annullato però dal VAR. Nel momento migliore per gli olandesi è arrivata la fiammata di Calafiori –sostituito per infortunio– che ha servito un ottimo pallone a Dzeko per l’1-1 finale. Un risultato che fa volare la Roma in semifinale di Europa League, dove affronterà il Manchester United.