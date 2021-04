Calciomercato Napoli, Gattuso pronto all'addio | Tutti i nomi per la panchina

Il Napoli sembra pronto a dare una nuova sterzata al suo progetto. De Laurentiis ha pronto il cambio di guida tecnica al termine della stagione: addio Gattuso, tutti i nomi in corsa

Il futuro del Napoli si articola tra le questioni di campo e quelle relative il calciomercato. I partenopei valutano il futuro della panchina, ma intanto sono tornati a ottenere ottimi risultati sul campo. Sono in piena corsa per la Champions League e nelle ultime uscite hanno evidenziato netti miglioramenti sotto il profilo del gioco. Il club ormai sembra entrato nell’ordine di idee di una nuova rivoluzione in panchina.

Come vi riportiamo ormai da mesi, la posizione di Gennaro Gattuso resta fortemente in bilico e ormai il suo addio sembra sempre più vicino al termine della stagione. L’addio pare ormai inevitabile: i rapporti con Aurelio De Laurentiis restano tesi, probabilmente non è mai decollata la loro storia, non è scoccata la scintilla. Per questo il presidente ha già in serbo diverse opzioni per il futuro: scopriamo tutti i nomi in lizza per subentrare in panchina e avviare un nuovo progetto sulla panchina azzurra.

Calciomercato Napoli, l’addio di Gattuso e tutti i nomi per la sua sostituzione

Se l’addio di Gattuso sembra ormai segnato, occhio a tutti i profili valutati da Aurelio De Laurentiis e che sono in lizza per avviare un nuovo ciclo. Si è parlato a più riprese della posizione di Massimiliano Allegri, seguito con grande attenzione anche da Roma e Juventus. Il tecnico, però, ha un costo troppo elevato e la concorrenza è eccellente.

Sembrano allontanarsi i ritorni di fiamma di Sarri e Mazzarri. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, sono altri tre i nomi in pole position. Il nome in pole position è Ivan Juric, tecnico del Verona per cui De Laurentiis stravede. Le alternative sono ancora italiane: Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano sono nomi che piacciono e vengono seguiti con grande attenzione.