Calciomercato Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Da Graca

Colpo in ottica futura per la Juventus che ha ufficializzato il rinnovo del giovane Cosimo Marco Da Graca: l’annuncio

Uno sguardo al presente e l’altro rivolto al futuro per la Juventus, che al di là della stagione al di sotto delle aspettative non perde di vista l’obiettivo parallelo di continuare a spingere sulla crescita dei giovani. In questo senso abbiamo visto durante l’anno diversi ragazzi aggregati da Pirlo in prima squadra. Il tecnico juventino in Coppa Italia ha anche fatto esordire il talentuoso Cosimo Marco Da Graca che ha appena rinnovato il proprio contratto.

La stessa Juventus tramite il profilo Twitter dedicate al settore giovanile, ha ufficializzato il prolungamento contrattuale dell’attaccante classe 2002 fino al 30 giugno 2024. Da Graca in stagione ha per giunta messo a referto 13 reti nel campionato Primavera.