Tiene banco il futuro di Pirlo e Dybala alla Juventus. Sul tecnico e il numero dieci si è soffermato Luca Toni

La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo minimo per la Juventus per il finale di stagione. Annata fin qui deludente per i bianconeri allenati da Andrea Pirlo, con lo scudetto ormai sfumato senza dimenticare inoltre la precoce eliminazione in Champions contro il Porto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Toni e il futuro di Dybala: “Non è un leader”

Il tecnico bresciano è finito sul banco degli imputati e il piazzamento Champions diventa fondamentale per la conferma sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Sul futuro di Pirlo si è soffermato Luca Toni parlando a ‘Tuttosport’: “E’ iniziato un nuovo ciclo, la Juve sta svecchiando la rosa. Di sicuro Pirlo non aveva un compito facile. Se vuoi tornare a vincere subito e per questo prendi Guardiola, ok. Ma altrimenti che senso avrebbe sostituire Andrea?“, le parole dell’ex centravanti campione del mondo.

Toni si sofferma anche sulla telenovela legata a Paulo Dybala: “E’ chiaro che il problema principale sia il rinnovo del contratto. Però se davvero chiedesse 14-15 milioni d’ingaggio in un momento storico del genere… Insomma, questo ragazzo ha un grande potenziale e qualità incredibili, però non ha mai dimostrato di essere in leader della Juve. Non so se questo dipenda dalla presenza di Ronaldo“.