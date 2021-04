Raiola protagonista del calciomercato di Juventus e Milan. Focus sempre su ‘Gigio’ Donnarumma, il cui futuro potrebbe davvero essere a Torino

Fumata bianca, con sfumature di grigio, dall’incontro tra Raiola e la Juventus per ‘Gigio’ Donnarumma. Stando a ‘paolobargiggia.it’ è stato “raggiunto un accordo di massima per un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni”. L’operazione, che sarebbe clamorosa per una serie di motivi, non può però considerarsi conclusa.

Calciomercato, Juventus-Donnarumma: le ultime

Cosa manca allora per far sì che il matrimonio tra Donnarumma e la Juve venga celebrato? Il sì proprio del classe ’99 di Castellammare di Stabia, in scadenza a giugno col Milan. “La decisione definitiva infatti spetta al portiere che, fin qui, non si è ancora espresso sulla volontà di lasciare il club in cui è cresciuto. Anche per questo forse, comunque certamente per strategia, oggi il Milan ha continuato a professare un discreto ottimismo in merito all’accettazione della proposta economica recapitata da tempo al portiere. 8 milioni netti a stagione bonus compresi per 5 anni, ma disponibilità a chiudere anche per 4 stagioni“.

La Juventus “sarebbe disposta comunque a chiudere Donnarumma anche prima di aver piazzato Szczesny“. Va detto, però, che fonti vicine al polacco ci smentiscono seccamente le voci di un addio alla Juve a fine stagione così come di un trasferimento al Manchester United.