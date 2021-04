Roma-Ajax, Mkhitaryan: “Non pensiamo all’andata, serve una gran partita”

Il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato nel prepartita del match contro l’Ajax di questa sera

Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della partita di Europa League con l’Ajax. Di seguito, le sue parole: “E’ una partita difficile, abbiamo fatto tutto per prepararci bene. Dobbiamo lottare fino alla fine. Non dobbiamo commettere errori, in questa fase ogni errore può essere decisivo. Dobbiamo fare una gran partita per vincere”.

Sulla gara d’andata – “Non pensiamo al fatto di aver vinto l’andata, ma solo a questa e faremo di tutto per vincere. Mi sento sempre bene, sono pronto e spero di fare il possibile per aiutare i miei compagni”.