I tifosi dicono Juventus e snobbano l’Inter, ma attenzione al Psg: è questo l’esito del sondaggio di calciomercato

Non è stato tra i protagonisti, ma Moise Kean ha dato il suo contributo alla conquista della semifinale di Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Ma quale sarà il futuro del centravanti della Nazionale azzurra? Attualmente in prestito ai campioni di Francia dall’Everton, il suo nome è tra quelli più spesi in ottica calciomercato in vista della sessione estiva. Secondo la maggioranza relativa (41,2%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, la scelta giusta per Kean sarebbe quella di tornare alla Juventus. L’alternativa migliore (40%) porterebbe invece alla permanenza al Psg. Staccate le altre ipotesi: solo il 12,9% dei votanti lo vedrebbe bene all’Inter, mentre il restante 5% propende per un ritorno in Premier League.