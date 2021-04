Dalle condizioni di Spinazzola a quelle di El Shaarawy e Smalling: il punto sugli infortunati di casa Roma

Nessuna lesione per Leonardo Spinazzola. L’esito degli ultimi controlli effettuati dall’esterno sinistro della Roma hanno confermato l’affaticamento al flessore della coscia sinistra riportato giovedì scorso contro l’Ajax. L’infortunio e l’uscita dal campo dopo 30 minuti scarsi avevano fatto temere il peggio, ovvero una lesione muscolare che gli avrebbe fatto saltare praticamente tutto il mese di aprile. Dopo Veretout, Mkhitaryan ed El Shaarawy sarebbe stata l’ennesima tegola pesantissima per Fonseca, che comunque dovrà ancora aspettare qualche giorno per riavere a disposizione la sua ‘freccia’.

Spinazzola non tornerà prima di una decina di giorni, il che vuol dire saltare ovviamente il ritorno di domani con l’Ajax, la sfida di domenica con il Torino ma soprattutto il big match, decisivo per la stagione della Roma, in casa con l’Atalanta di giovedì 22 all’Olimpico. Lo staff medico giallorosso monitorerà la gestione del 37 alla giornata, non è da escludere a priori un recupero in tempo per lo scontro diretto con Gasperini che potrà mettere la parola fine sulla corsa Champions dei giallorossi o riaprirla in maniera prepotente. In ogni caso Spinazzola dovrebbe rientrare sicuramente in casa del Cagliari domenica 25 aprile. Nel frattempo giovedì spazio a Karsdorp e Calafiori, con Bruno Peres squalificato, mentre con il Torino tornerà anche il brasiliano. Spera sempre in una chance, magari già con l’Ajax, anche Santon, jolly impiegabile sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

Roma, il punto sugli infortuni e i rientri di Kumbulla, El Shaarawy e Smalling

Buone notizie arrivano pure da Marash Kumbulla, che potrebbe tornare a fine aprile dall’infortunio al menisco riportato in nazionale. L’albanese si sta allenando individualmente e si sta sottoponendo a delle terapie specifiche. Per lui si è deciso di non procedere all’operazione, quindi il rientro potrebbe avvenire anche a cavallo tra la fine di aprile e gli inizi di maggio per il rush finale. Non c’è invece una data certa per il recupero di Chris Smalling, che continua a slittare. Fonseca sperava di riaverlo al rientro dalle nazionali, ma l’inglese prosegue il lavoro individuale per l’ormai storico problema alla gamba sinistra (prima il ginocchio e poi la coscia). Ad ora non è dato sapere quando lo rivedremo in campo. Per Stephan El Shaarawy invece ci sarà da attendere ancora tra i 10 e i 15 giorni, il che vuol dire che tornerà comunque ad aprile. Il pensiero va all’eventuale andata della semifinale di Europa League in programma il 29 aprile. Facendo i dovuti scongiuri, ovviamente.