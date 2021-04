Sono 21 i convocati di Fonseca per la sfida tra Roma e Ajax di domani sera all’Olimpico: torna Mkhitaryan

Con questi 21 uomini Paulo Fonseca proverà a centrare la semifinale di Europa League. La Roma domani sera è chiamata alla sfida di ritorno contro l’Ajax. I giallorossi, forti della vittoria per 1-2 ad Amsterdam, partono con un vantaggio importante, da sfruttare al massimo. Il tecnico portoghese ha diramato l’elenco dei convocati per la gara di domani, in programma alle 21 allo stadio Olimpico. Tra i 21 convocati torna Mkhitaryan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questi i 21 convocati:

Mirante, Pau Lopez, Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Santon, Morichelli, Calafiori; Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Ciervo, Diawara; Dzeko, Mkhitaryan, Perez, Mayoral, Pedro.