Dopo lo squalificato Lozano arrivano ulteriori brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Inter. Ospina va KO

La prossima giornata di Serie A vedrà come piatto forte la super sfida dello Stadio Maradona tra Napoli e Inter. Gli azzurri lottano per un posto in Champions, mentre i nerazzurri di Conte volano verso uno scudetto che ormai appare sempre più vicino. Non ci arrivano al meglio dal punto di vista degli uomini i partenopei, che dopo la squalifica di Lozano, devono ad oggi registrare anche l’infortunio di Ospina. Dopo il successo contro la Sampdoria e due giorni di riposo, la compagine di Gennaro Gattuso ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center.

Il Napoli ha diramato il seguente comunicato sulle condizioni del colombiano: “In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria, David Ospina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro”.