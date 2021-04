Europa League, UFFICIALE: insulti razzisti e maxi squalifica!

Comunicato ufficiale della Uefa sulla maxi squalifica di 10 turni per Ondrej Kudela, reo di insulti razzisti verso Glen Kamara

Pugno duro della Uefa nei confronti di Ondrej Kudela. Il difensore classe 1987 dello Slavia Praga è stato squalificato per 10 turni dopo aver assunto un comportamento giudicato razzista nei confronti di Glen Kamara del Glasgow Rangers in occasione della sfida di Europa League dello scorso 18 marzo tra i due club. Il calciatore finlandese ma originario della Sierra Leone avrebbe accusato Kudela di averlo chiamato “scimmia” durante il corso del match.

Uefa, maxi squalifica per Kudela: 10 turni di stop

Di seguito il comunicato ufficiale della Uefa: “Sospensione del giocatore dell’SK Slavia Praha, Ondřej Kúdela, per le prossime dieci (10) partite di competizioni UEFA per club e rappresentative per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare, per comportamento razzista, che include la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore durante la sfida di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2020/21 dell’SK Slavia Praha contro l’Arsenal FC l’8 aprile 2021”. Il giocatore Kamara, invece, è stato squalificato per 3 partite per aver aggredito l’avversario.