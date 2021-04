Secondo quanto riferito dal direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Food and drug administration (Fda), i vaccini Pfizer e Moderna riuscirebbero a proteggere contro il Covid-19 per almeno nove mesi

Continua senza sosta la lotta alla pandemia da Coronavirus che ormai da oltre un anno sta mettendo in ginocchio il pianeta. Intanto arrivano ulteriori notizie in merito ai vaccini Pfizer e Moderna, che riuscirebbero a proteggere dal Covid per almeno nove mesi, stando a quanto sottolineato da Peter Marks, direttore delle ricerche delle analisi biologiche dell’Fda (Food and drug administration).

A margine di un meeting della American medical association, lo stesso Marks ha evidenziato che a dispetto del fatto che i dati più recenti hanno provato che la protezione dei vaccini Pfizer e Moderna, basati sulla nuova tecnologia mRNA dura almeno sei mesi, “noi crediamo che la durata sia di nove e continueremo a studiare questa ipotesi. Ogni mese che passa accumuliamo più dati e certezze”. Una situazione che viene sempre monitorata.