Calciomercato Juventus, futuro Zidane | Il Real Madrid ha deciso

Il Real Madrid ha deciso di trattenere Zidane, che per il futuro continua a piacere alla Juventus

Con l’intento di chiudere al meglio una stagione deludente, la Juventus ragiona sulle mosse future. La panchina di Pirlo resta a rischio e molteplici sono i nomi accostati ai bianconeri. Tra questi figura anche Max Allegri, ma l’idea che piace ormai da tempo è Zinedine Zidane. Il tecnico che ha guidato il Real Madrid a vittorie prestigiose negli ultimi anni stuzzica la fantasia del presidente Agnelli, che deve però fare i conti con la volontà di Florentino Perez. Sia i giocatori del Real che il suo presidente, riporta ‘Diario Madridista’, vogliono infatti che Zidane prosegua la sua esperienza in blancos.

Il tecnico francese, dal canto suo, ha un contratto in scadenza nel 2022 e per restare vorrebbe l’ultima parola su acquisti e cessioni. Mbappe, Alaba e Camavinga gli obiettivi in entrata; Isco, Marcelo, Mariano e Odriozola i talenti cedibili. La Juventus guarda con interesse alle strategie del Real, che però vuole trattenere il suo condottiero. Per l’eventuale post Pirlo, a meno di cambiamenti, si dovrebbe quindi mirare altrove.