Calciomercato Juventus, i bianconeri vicini all’acquisto in attacco per la prossima stagione e vittoriosi nel testa a testa in Serie A

Grandi manovre in vista della prossima stagione per la Juventus. I bianconeri stanno riflettendo su diverse novità da apportare alla rosa e soprattutto in attacco potrebbero esserci stravolgimenti importanti. Il futuro dei vari Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala, ancora in bilico, impone di andare a caccia almeno di un attaccante di spessore per il futuro. In tal senso, qualcosa si muove e arrivano notizie interessanti dalla Francia.

Calciomercato Juventus, sprint per Milik: beffa alla Roma

Juve che infatti sarebbe pronta a mettere le mani su Arkadiusz Milik. Secondo il portale transalpino ‘buzzsport.fr’, infatti, ci sarebbe un’intesa tra il giocatore e il Marsiglia. In caso di offerta da parte di un club importante, i francesi non lo tratterrebbero. La clausola di 12 milioni per Milik, come raccontato da Calciomercato.it, è esercitabile anche da club italiani. Il polacco non sarebbe particolarmente interessato a Roma e Siviglia, altre squadre che lo cercano, mentre non direbbe mai no a una chiamata da Torino. Ma non dobbiamo dimenticare che anche l’Inter potrebbe lanciare l’assalto a Milik con uno scambio.