Il Real Madrid punta Gimenez in caso d’addio di Sergio Ramos. Il difensore dell’Atletico piace anche alla Juventus sul mercato

Il Real Madrid prova lo sgarbo nei confronti dei cugini dell’Atletico Madrid. Alle prese con la telenovela legata al rinnovo di Sergio Ramos, il club campione di Spagna potrebbe guardare in casa dei ‘Colchoneros’ di Simeone per supplire ad un’eventuale partenza del capitano in caso di fumata nera sul prolungamento di contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Zidane | Il Real Madrid ha deciso

Juventus, concorrenza Real per Gimenez: costa 60 milioni

Sul taccuino di Zidane e della dirigenza del Real – stando al portale ‘Fichajes.net’ – ci sarebbe José Maria Gimenez, elemento non più imprescindibile della rosa del ‘Cholo’ Simeone. Il tecnico argentino non considererebbe più il difensore uruguaiano incedibile e di fronte ad un’offerta congrua al sui valore il giocatore potrebbe cambiare maglia la prossima estate. L’Atletico non farebbe comunque sconti per Gimenez, soprattutto se a farsi avanti fossero i cugini del Real Madrid. I ‘Colchoneros’ valuterebbero almeno 60 milioni di euro Gimenez che, al pari di Saul, potrebbe fruttare un corposo tesoretto in vista del mercato estivo.

Ma non solo il Real Madrid su Gimenez. Il nazionale della ‘Celeste’, accostato in Italia anche alla Juventus, sarebbe sul taccuino soprattutto delle big di Premier League, Manchester United e Chelsea in primis.