Ipotesi scambio Dybala-Icardi, la conferma sull’ex Inter: “Non ha nessuna intenzione di muoversi da Parigi”. Tutti i dettagli

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è legato ai bianconeri da contratto fino al 2022 e, a poco più di un anno dalla scadenza, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. La trattativa con la società è ancora in stand-by e nel frattempo si continua a parlare di un suo possibile addio nella prossima sessione estiva di mercato. In questo senso, circola anche l’ipotesi di scambio con Mauro Icardi. Come raccontato da Calciomercato.it, tuttavia, l’ex capitano dell’Inter non ha intenzione di lasciare Parigi, forte anche di un contratto fino al 30 giugno 2024 da oltre 10 milioni di euro a stagione firmato nell’estate scorsa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’ si è invece espresso così sull’ipotesi di scambio tra Juventus e Paris Saint-Germain: “Scambiare Dybala con Icardi è una follia. Dybala è nettamente più forte, non c’è proprio partita. Dybala è molto più forte di Icardi: non c’è paragone. Inoltre, Icardi non lo vedo al momento lontano dal PSG. È integrato, è felice di stare a Parigi. Va molto d’accordo con Pochettino, oltre che con Mbappé e Neymar nello spogliatoio e fuori dal campo. Non ha nessuna intenzione di muoversi da Parigi”.