Calciomercato Inter, Handanovic e il futuro della porta | Tutti i nomi

L’Inter pianifica il calciomercato alla ricerca anche di un nuovo portiere. Le prospettive per Samir Handanovic e gli scenari per il prossimo futuro: tutti i nomi

L’Inter si divide tra le questioni di campo e le prospettive per il calciomercato. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi in vista di un finale di stagione che potrebbe preannunciarsi straordinario per la Beneamata. Beppe Marotta, però, non perde tempo e pianifica le trattative per il prossimo calciomercato, alla ricerca di profili e nomi adatti a implementare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

In particolare, il dirigente potrebbe valutare il futuro della porta e andare all’acquisto di un nuovo estremo difensore. Samir Handanovic si sta rivelando decisivo in questa fase di stagione con alcuni con alcune parate essenziali e diversi clean sheet importantissimi in ottica scudetto. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il portiere, dopo l’eventuale titolo, vorrebbe il rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Una prospettiva concreta per il suo futuro, sempre più indirizzato verso la Beneamata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta cala il poker | Colpi Champions: doppio ritorno di fiamma

Calciomercato Inter, Handanovic e le prospettive per la porta: tutti i nomi

Nonostante la permanenza del portiere sia, dunque, una prospettiva reale, Marotta guarda comunque al calciomercato, alla ricerca di profili adatti al blasone dell’Inter. Sono tanti i nomi vagliati dalla Beneamata. In Italia, il preferito resta Juan Musso, seguito ormai da mesi dall’Inter e accostato anche a Milan e Roma. In Serie A, si guarda con grande attenzione anche ai profili di Cragno, Silvestri e Gollini.

La dirigenza nerazzurra, però, non guarda solo in Italia. Sono diversi, infatti, i nomi vagliati anche all’estero e che in prospettiva potrebbero rivelarsi interessanti per la Beneamata: da mesi si parla di Rui Silva ma pare destinato al Betis Siviglia, però piace Cakir del Trabzonspor. Scenari che andranno valutati in maniera approfondita nei prossimi mesi: per ora, la squadra è concentrata sul campo e sul presente e l’assoluto padrone della porta resta Samir Handanovic.