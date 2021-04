Il calciomercato Bologna si intreccia con il calciomercato Sampdoria per il giovane talento del Chelsea in prestito al Cercle Bruges

Tutti pazzi per Ike Ugbo. Il 22enne centravanti inglese di chiari origini nigeriane si sta mettendo in mostra in Belgio con la maglia del Cercle Bruges, dove sta giocando in prestito visto che il suo cartellino è di proprietà del Chelsea. Secondo il portale britannico ‘goal.co.uk’, il Monaco sarebbe in pole per il giovane bomber nativo di Londra: potrebbe infatti farlo riscattare ai belgi per 6 milioni di euro e poi portarlo nel Principato nel 2022. Oltre ai biancorossi, però, ci sarebbero altre squadre interessate, tra cui due di Serie A: si tratta del Bologna e della Sampdoria che dovranno fronteggiare anche la concorrenza del Fulham, del Genk e del Rostov.