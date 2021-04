Il Manchester City ha battuto il Borussia Dortmund di Haaland in Champions: il tweet del padre diventa anche un messaggio ai Citizes

Il Manchester City nelle prime quattro di Europa. Guardiola ha finalmente infranto la maledizione dei quarti di finale il Borussia Dortmund di Haaland. L’attaccante norvegese era molto atteso nel confronto con i Citizens, una delle società che ha messo gli occhi su di lui. Proprio al club inglese si rivolge Alfio Haaland, il padre del 200enne bomber della formazione di Terzic al termine della gara di Champions. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Su Twitter finito il match Haaland sr scrive: “Ben fatto City. Congratulazioni ma alcune strane decisioni arbitrali nelle due gare. Vi auguro il meglio per il prossimo round”. Un cinguettio che contiene sì le critiche al direttore di gara, ma anche il complimenti e l’augurio per il proseguo della Champions al City. Due frasi che in ottica di calciomercato possono essere viste anche come un indizio…