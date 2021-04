SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato, riscatto prestiti: Morata bocciato!

Calciomercato.it ha proposto un sondaggio ai suoi utenti sui giocatori in prestito da riscattare: bocciatura eclatante per Morata

Finale di campionato con molti verdetti da emettere ancora sul campo, ma non è solo il futuro delle squadre a essere in ballo. Anche diversi giocatori si giocano conferme, numerosi quelli in prestito per i quali bisognerà definire rinnovi oppure riscatti. Uno dei nomi più caldi in tal senso è sicuramente quello di Morata, ma non è l’unico.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il giocatore da riscattare assolutamente. Bocciatura clamorosa per lo spagnolo, che dovrebbe essere riscattato dalla Juventus solo per il 13,3% dei votanti. Ha convinto invece e vince il sondaggio Tomori, che dovrebbe essere riscattato dal Milan per il 41,9% dei partecipanti. In mezzo al guado si collocano Borja Mayoral (riscatto da parte della Roma per il 24,8%) e Romero (riscatto da parte dell’Atalanta per il 20%).