PSG-Bayern, annuncio di Al-Khelaifi sul futuro di Neymar

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato del futuro di Neymar dopo la conquista della semifinale di Champions contro il Bayern Monaco

Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, torna a blindare Neymar. Questo l’annuncio sul brasiliano, che è in scadenza di contratto nel 2022, dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco: “Vedremo. Penso che l’anno prossimo sarà al PSG e che ci resterà per molto tempo. Ancora a lungo“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E sull’obiettivo Champions: “L’obiettivo per il PSG è vincere la Champions, sappiamo che è difficile. È il secondo anno consecutivo che siamo in semifinale e questo è già un grande traguardo. Ma vogliamo andare ancora più lontano e mettere le mani sul trofeo”.