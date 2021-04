L’ex responsabile scouting della Juventus è ufficialmente entrato nella dirigenza del Parma

Il Parma cerca di esorcizzare la paura per la retrocessione in Serie B continuando a costruire la società del futuro. Il nuovo presidente Kyle J. Krause non ha intenzione di badare a spese e vuole fare le cose in grande, a prescindere dalla categoria. Lo ha già dimostrato sul calciomercato e ora arriva un altro segnale importante, con una figura di prestigio che torna in Italia, sua patria d’adozione, dopo l’avventura in Russia.

Calciomercato Parma, ufficiale: ecco chi è l’ex Juventus Ribalta

Si tratta di Javier Ribalta, che in Italia ha un grande esperienza con la Juventus, in cui ha militato per ben cinque stagioni come responsabile scouting. In particolare, il dirigente spagnolo sarà il nuovo Managing Director dell’area sportiva. In questi giorni se ne è parlato molto, ora è arrivata anche la nota ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Javier Ribalta sarà infatti il nuovo Managing Director – Sport della società crociata”.

Un po’ di dettagli sulla carriera di Ribalta, sicuramente prestigiosa: “Nato a Barcellona il 14 Settembre 1980, Javier ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come osservatore prima nel Torino e successivamente tra le fila del Milan. In seguito ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Novara, della Juventus (per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare Direttore Sportivo dello Zenit San Pietroburgo. A Javier, che inizierà la sua avventura nella nostra società a partire dal 19 Aprile 2021, va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.