Milan, Leao: “Meritiamo di tornare in Champions. Ruolo? Non mi importa”

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista di Milan-Genoa, match in cui tornerà a mancare Zlatan Ibrahimovic

Rafael Leao sabato sera al Tardini di Parma è tornato al gol dopo un lunghissimo periodo di digiuno. L’attaccante portoghese, domenica contro il Genoa, con ogni probabilità, ricoprirà nuovamente il ruolo di prima punta vista l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Al Milan servono i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League: “È chiaro che il finale di stagione sarà molto importante per la squadra perché noi vogliamo arrivare tra le prime quattro – ammette l’ex Lille ai microfoni di Sky Sport -, penso di poter riuscire ad aiutare il Milan a raggiungere il suo obiettivo. Chiaramente tutti puntiamo in alto perché questo è un grande club e merita di tornare in Champions League”.

L’importanza di Ibrahimovic – “Sia dentro che fuori dal campo Zlatan è un giocatore molto importante per noi – prosegue Leao – come tutti sappiamo. Certamente domenica mancherà un po’, ma ci sono tanti calciatori che possono fare la differenza”.

Ruolo in campo – “Non importa che ruolo faccio – conclude il portoghese – se esterno sinistro o prima punta. L’importante è aiutare la mia squadra e fare del mio meglio, se possibile con un gol o un assist, che è quello che provo sempre a fare. Se c’è l’opportunità di giocare, cerco sempre di dare il massimo”.