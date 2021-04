Il Giudice Sportivo ha espresso la propria sentenza su Ibrahimovic, dopo l’espulsione diretta nell’ultima gara del Milan: la squalifica

Si è espresso il Giudice Sportivo in merito alla squalifica da comminare ad Ibrahimovic per l’espulsione diretta ricevuta nel match contro il Parma. L’attaccante del Milan era stato sanzionato col cartellino rosso dall’arbitro Maresca per le proteste nei suoi confronti. Il Giudice Sportivo ha dato una sola giornata di squalifica allo svedese per aver “proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Nessun insulto, quindi, nel referto consegnato da Maresca al Giudice Sportivo. Per questo la squalifica ad Ibrahimovic sarà di una sola giornata, alla quale si aggiungerà anche un’ammenda da 5 mila euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Serie A, UFFICIALE | Sette squalificati oltre ad Ibrahimovic

Nel prossimo turno di Serie A non sarà solamente Zlatan Ibrahimovic ad essere squalificato, ma saranno ben sette i giocatori che salteranno la prossima giornata dopo aver rimediato un cartellino giallo essendo in diffida. Hirving Lozano, ammonito contro la Sampdoria, non ci sarà nel big match contro l’Inter e Cristian Romero salterà la sfida contro la Juventus per lo stesso motivo. Gli altri squalificati per il prossimo turno di campionato sono: Lorenzo Pellegrini, Felipe Caicedo, Domenico Criscito, Riccardo Gagliolo e Alessandro Tuia.