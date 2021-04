La Juventus è concentrata sul finale di stagione, ma Cristiano Ronaldo continua a far discutere. Dal grande ex arriva una frecciata all’attaccante portoghese

La Juventus ha intenzione di dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo anche nelle prossime uscite, ma il finale di stagione rischia di essere poco soddisfacente con uno scudetto ormai lontano e l’eliminazione dalla Champions League. Tra le fila bianconere, però, fa discutere la situazione relativa Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese pare incerto e il lancio della maglia a fine partita ha riacceso i dubbi sulle sue prospettive in maglia bianconera.

A parlare dell’attaccante è stato anche un grande ex bianconero: stiamo parlando di Massimo Mauro. L’ex calciatore si concentra in particolare sulla leadership dell’attaccante portoghese in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ronaldo non è mai stato un leader dove ha giocato e non lo sarà mai – esordisce il commentatore sportivo -. È come un’azienda: per lui è più importante il suo fatturato rispetto della squadra. È fatto così: non è che prima fosse un leader alla Maradona e ora sia cambiato. Non è lui a trascinare i compagni, ma Cristiano vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. E’ un grande solista, ma non un uomo squadra“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, il pensiero di Mauro su Cristiano Ronaldo. Occhio al futuro di Dybala

Mauro ammorbidisce poi la sua posizione su CR7: “A livello personale il portoghese ha fatto bene, segnando sempre. Non gli si può rimproverare di non aver rispettato le attese – chiarisce il commentatore -. E’ enorme a livello di marketing, ma dal punto di vista dei risultati sportivi però la Juve con lui non ha fatto meglio rispetto al passato. Anzi, ha fatto peggio in Champions League. Per questo, è meglio per entrambi che le strade si separino: Ronaldo può iniziare una nuova tappa altrove, la Juventus si toglierebbe da un impiccio finanziario enorme”.

Mauro parla anche del rinnovo di Paulo Dybala: “Rappresenta un vero problema per la Juventus, perché la situazione economica è complessa mentre i giocatori che devono rinnovare continuano a chiedere soldi come se nulla fosse. Lui, come anche Donnarumma, dovrebbero capire che il momento è cambiato. Io spero che i club facciano qualcosa per limitare gli stipendi, ma so che è difficile”.