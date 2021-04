L’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, ha parlato della squadra di Antonio Conte e della vicina conquista dello scudetto

Undici punti di vantaggio sui ‘cugini’ del Milan ad otto giornate dalla fine del campionato, sono un gruzzoletto decisamente importante per l’Inter, vicina alla conquista del suo diciannovesimo scudetto della storia. Artefice di questo successo, senza dubbio, l’allenatore Antonio Conte, alla seconda stagione sulla panchina nerazzura. “Conte juventino come Trapattoni? L’Inter deve andare a prendere gli allenatori migliori – le parole di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, a ‘Radio Punto Nuovo – Trapattoni era considerato il numero uno anche se poi è venuto fuori Sacchi. Marotta si è rivolto a Conte, perché è considerato vincente. Solo per caso, è esploso nella Juventus. Poteva farlo, ad esempio, anche allenando la Fiorentina, avrebbe vinto anche se avesse allenato il Napoli. Come voglia di vincere è Conte l’erede di Trapattoni. Vogliono vincere tutte le gare, un desiderio sempre forte di cercare risultato pieno. Napoli-Inter? Andrebbe bene anche un pareggio, ma credo che Conte voglia vincere anche al Maradona“.