Genoa, infortunio Zappacosta | UFFICIALE: l’esito degli esami

Le ultime news Genoa registrano gli esami strumentali cui si è sottoposto il terzino destro Zappacosta

Buone notizie per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa potrebbe avere a disposizione Davide Zappacosta già per la trasferta di domenica a ‘San Siro’ contro il Milan. Uscito un po’ malconcio dal match perso contro la Juventus lo scorso week end, l’infortunio dell’esterno rossoblu è meno grave del previsto. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, infatti, il club ligure ha reso noto che “gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Davide Zappacosta non hanno evidenziato lesioni muscolari. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno”.