Dazn, risarcimento dopo il blackout | Il caso arriva in Lega

Il caso Dazn arriva in Lega calcio dopo il blackout di domenica, possibile risarcimento agli abbonati

Quella scorsa è stata una domenica nefasta per Dazn. Proprio la piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie A per il prossimo triennio ha registrato molteplici problemi nel trasmettere alcune partite scatenando l’ira dei tifosi abbonati. Oggi, pur non essendo inizialmente in programma, il tema, riporta il ‘Corriere dello Sport’, verrà affrontato nel corso dell’Assemblea di Lega convocata alle 17.

I quattro club (Genoa, Sassuolo, Sampdoria e Crotone) che hanno votato contro l’assegnazione dei diritti a Dazn per il prossimo triennio, sembrano pronti a chiedere conto dell’accaduto. Addirittura, aggiunge il quotidiano, ci sarebbero voci che possano arrivare ad impugnare la delibera con cui è stata approvata l’assegnazione. Intanto, già presentate le scuse ufficiali, come risarcimento per gli utenti, Dazn dovrebbe far scattare un mese in più di abbonamento gratis.