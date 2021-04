Champions League, PSG e Chelsea sono le prime due semifinaliste!

Non riesce la rimonta al Bayern Monaco: il PSG vola in semifinale di Champions. Sconfitta con qualificazione anche per il Chelsea di Tuchel

Sono Paris Saint-Germain e Chelsea le prime due semifinaliste di Champions League. La squadra parigina resiste agli assalti del Bayern Monaco e nonostante la rete di Choupo-Moting stacca il pass per la semifinale grazie al 3-1 dell'andata. Ko nel recupero, anche questo indolore, anche per i 'Blues' di Tuchel: non basta al Porto il gol nel recupero di Taremi. PSG e Chelsea volano così in semifinale, in attesa di Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City.

PSG-BAYERN MONACO 0-1: 40′ Choupo-Moting

CHELSEA-PORTO 0-1: Taremi