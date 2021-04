In Germania danno per prossimo il ritorno in panchina e dietro la scrivania di Ralf Rangnick, a un passo dal Milan l’anno scorso

Ralf Rangnick è prossimo al ritorno, sia in panchina che dietro la scrivania. Secondo ‘Sky Sports Deutschland’, il 62enne è in trattativa avanzata con l’Eintracht Francoforte per il ruolo di allenatore – al posto di Hutter, che dalla prossima stagione guiderà il Borussia Moenchengladbach – e direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Lisandro Martinez: “Roma, ti attaccheremo. Serie A? Tutti vogliono giocarci”

Vicinissimo al Milan un anno fa, Rangnick-Eintracht potrebbero trovare un accordo totale a breve.