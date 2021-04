Il Milan avrebbe preso la decisione su Soualiho Meite: il centrocampista sarà riscattato dal Torino per 8 milioni di euro

Undici partite di campionato e sedici nel complesso. Stefano Pioli ha cercato subito di inserirlo in rosa e il feeling in particolare con Kessie sembra aver aiutato molto. Il tecnico è rimasto soddisfatto delle prestazioni offerte ed ecco allora che Soualiho Meite sembra essere sempre più vicino alla conferma. L’impatto avuto dal centrocampista classe 1994 è stato positivo e il club sarebbe intenzionato ad esercitare l’opzione stabilita con il Torino lo scorso gennaio in occasione del trasferimento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il club sta riflettendo con attenzione su permanenze e riscatti da effettuare nel prossimo mercato. Stando però a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione su Meite sarebbe stata già presa. Il Milan è pronto infatti ad esercitare il riscatto pattuito e a versare gli 8 milioni di euro concordati nelle casse del Torino. Meite ha convinto: il club vuole trattenerlo come alternativa ai titolari in mediana.