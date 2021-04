L’attaccante del Real Betis Loren Moron non sta vivendo una stagione felice in Spagna quest’anno e potrebbe salutare la Liga, su di lui tre squadre di A

La stagione di Loren Moron al Real Betis Balompié non verrà ricordata negli annali. L’attaccante spagnolo, nato a Marbella a fine 1993, non si trova molto a suo agio con l’allenatore cileno Manuel Pellegrini, e i numeri lo dimostrano: in 20 apparizioni con la maglia dei biancoverdi, la punta centrale ha finora messo a segno soltanto una rete in Liga. Nonostante la sua volontà di rimanere a Siviglia per sempre, però, il ventisettenne potrebbe lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia. Secondo quanto rivelato da ‘fichajes.net’, infatti, ci sarebbero tre squadre di Serie A interessate a lui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, Lazio, Fiorentina e Atalanta su Loren Moron del Betis

A seguire le mosse dell’attaccante spagnolo del Real Betis, sempre secondo quanto rivelano dal portale iberico, sarebbero Lazio, Fiorentina e Atalanta. Ma non sono le uniche: anche il Wolverhampton, club di Premier League, sarebbe interessato a Loren Moron. Sul piatto, gli inglesi, avrebbero messo uno scambio con Rafa Mir, che però non convince appieno il club biancoverde.

La squadra di Siviglia valuta il cartellino della punta centrale di Marbella intorno ai venti milioni di euro, e non accetterebbe un’offerta minore per darlo via. Questo è un monito per le squadre italiane che vogliono accaparrarsi le prestazioni del classe ’93.

In ogni caso, sarà Loren Moron a decidere dove si vedrà in futuro. Sta di fatto che, se non dovesse riuscire a impressionare il tecnico cileno nelle prossime uscite e quindi a essere uno dei titolari, l’attaccante del Real Betis potrebbe anche lasciare la squadra a cui, invece, avrebbe voluto legare la sua vita, e sbarcare magari in Serie A alla corte di uno tra Simone Inzaghi, Beppe Iachini o Gian Piero Gasperini, questo ammesso che anche loro rimangono alla guida di Lazio, Fiorentina e Atalanta, ovviamente.