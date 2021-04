Calciomercato Juventus, Pirlo pronto a tagliare | Tre esuberi in partenza

In estate la Juventus continuerà con il processo di rinnovamento della rosa: ecco tre giocatori a cui Pirlo è pronto a dire addio

La prima stagione di Andrea Pirlo come allenatore, su una panchina pesante come quella della Juventus, è stata un giro sulle montagne russe tra successi e grandi delusioni. Fra i primi è giusto menzionare il 3-0 al ‘Camp Nou’ e la vittoria della Supercoppa Italiana, mentre fra i secondi spiccano l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto e la sconfitta interna col Benevento. Il tecnico bresciano, a più riprese, ha spiegato di non aver potuto mettere in pratica la sua idea di calcio: un po’ per le assenze che ha avuto e un po’ per gli elementi a disposizione a Torino. Ecco, quindi, che in caso di conferma sulla panchina bianconera, in estate potrebbe procedere a diversi tagli. In particolare, sarebbero tre i giocatori di cui sarebbe disposto a dire addio e che, allo stesso tempo, avrebbero molto mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo pronto a tagliare | Addio a Demiral, Bentancur e Alex Sandro

In questi mesi Andrea Pirlo ha mostrato di avere diversi capisaldi nella suo undici bianconero: da de Ligt in difesa, fino al jolly Danilo, passando per gli intoccabili Chiesa, Cuadrado e CR7. Il tecnico bresciano, in caso di raggiungimento della prossima Champions League e conferma in panchina, in estate potrebbe essere disposto a dei tagli alla rosa. I tre giocatori che potrebbero essere sacrificati sul mercato sono Demiral, Bentancur e Alex Sandro.

Il difensore turco arriva da una stagione travagliata, caratterizzata da infortuni e stop di varia natura. Anche quando è stato a disposizione, però, non è stato chiamato in causa con regolarità da Andrea Pirlo e potrebbe essere una fonte di guadagno importante per le casse della Juventus sul prossimo mercato. Demiral, infatti, gode di molta stima all’estero e potrebbe essere protagonista di una vera e propria asta al rialzo.

Differente, invece, la situazione di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è stato molto utilizzato da Pirlo in stagione, complici anche le lunghe assenze di Arthur, ma ha mostrato delle difficoltà nel ruolo di play. La crescita dell’ex Boca Juniors è sembrata arrestarsi negli ultimi anni e potrebbe essere ceduto in estate per fare spazio a centrocampisti più palleggiatori, quindi più congeniali alle idee del tecnico bianconero. Capitolo a parte, invece, quello relativo all’esterno brasiliano. Alex Sandro sembra essere arrivato alla fine della sua avventura con la maglia della Juventus e Pirlo, in stagione, gli ha preferito più volte altri giocatori. Il suo sembra essere l’addio più probabile.