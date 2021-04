Tra i nomi in ballo per la Juventus per il prossimo calciomercato c’è sicuramente quello di Alvaro Morata: dalla Spagna arrivano novità importanti per il suo futuro

Morata o non Morata. Nei piani della Juventus sul calciomercato cambieranno parecchie cose, con diversi giocatori che rientrano inevitabilmente tra quelli in bilico. Questo perché i bianconeri dovranno fare particolare attenzione al bilancio, quindi gli uomini in grado di garantire plusvalenze importanti o hanno ingaggi molto pesanti non possono essere al sicuro. Rabiot, Ramsey, Ronaldo, oltre ovviamente alla faccenda Dybala e quella relativa ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non è di proprietà della Juventus, che invece lo ha preso in estate dall’Atletico Madrid in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto a 45 milioni.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Morata resta un’altra stagione in prestito

La Juventus ha la facoltà di estendere il prestito per un’altra stagione pagando altri 10 milioni e facendo scendere a 35 la cifra per l’eventuale riscatto nel 2022. Le discussioni sullo spagnolo sono tante, la partenza è stata fantastica ma poi – complice qualche infortunio e il virus che lo ha debilitato – le sue prestazioni sono scese di livello. Anche se in ogni caso per Pirlo si è dimostrato sempre un elemento preziosissimo per la manovra bianconera, senza contare che il rapporto con il tecnico è più che ottimo.

Come riporta il quotidiano ‘AS’, secondo il giornalista Miguel Martin Talavera che è intervenuto nella trasmissione di Cadena SER ‘El Larguero’, la Juventus tratterrà Morata per un’altra stagione. I bianconeri quindi avrebbero deciso di versare gli altri 10 milioni previsti dall’accordo trovato l’estate scorsa con i Colchoneros e rinviare ogni scelta definitiva al 2022. Intanto l’Atletico Madrid starebbe preparando la rivoluzione per la prossima stagione, valutando la cessione di giocatori come Saul, Gimenez, Torreira, Vitolo, Vrsaljko e Dembele.